設籍於彰化縣二水鄉的洪姓男子，因拒絕酒測、超速等違規累積約30萬元罰款未繳，遭強制執行。行政執行署彰化分署執行人員追查洪男行蹤，日前找到洪男名下賓士車，將其貼上封條，洪男之子出面表示賓士車是他在開，他願意代父繳納10萬元欠款，其餘欠款再分期繳納。

彰化分署指出，洪男名下有BMW、賓士等名車。2023年間，洪男在台北市區駕駛時，行經警察機關設有告示執行酒精濃度測試的檢定處所，不依指示停車接受稽查，遭裁罰18萬元。

洪男除拒測罰款外，還另有使用牌照稅和超速、不繳國道通行費等罰鍰，總共積欠罰款30萬餘元。洪男收受處分書後並未主動繳納，案經台北市交通事件裁決所、交通部公路局台中區監理所彰化監理站、彰化縣地方稅務局等移送彰化分署強制執行。

彰化分署表示，由於洪男名下不動產皆有設定高額抵押，無執行實益，執行人員於扣押洪男存款、薪資後，尚未能足額徵起，遂積極尋找洪男及其名下車輛行蹤。

執行人員日前至洪男戶籍地查訪，雖未尋獲車輛行蹤，也沒找到洪男，但執行人員鍥而不捨擇日再探，發現洪男名下賓士車的蹤跡，隨即予以查封，當時洪男的兒子出面表示車輛目前是他在使用，懇求勿拖吊，願意先行繳納現金10萬元，其餘欠款分期繳納。

彰化分署強調，針對酒駕裁罰或拒絕酒測之案件，絕對從嚴從速強力執行，也提醒民眾在春節期間聚會，應遵守交通規則，切勿酒駕。