中央紀委國家監委網2日消息，中國石油天然氣集團有限公司前黨組書記、董事長王宜林涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中共中央紀委大陸國家監委紀律審查和監察調查。同一天，大陸國務院國資委網站發布7戶大陸中央企業外部董事職務變動消息。其中，王宜林不再擔任中國長江三峽集團有限公司外部董事職務。王宜林此前中石油前黨組副書記、副總經理徐文榮，已於去年6月被查，今年1月被開除黨籍。

公開資料顯示，王宜林出生於1956年9月，江蘇贛榆人，早年在新疆石油系統工作，2003年12月任中石油集團副總經理、黨組成員。

2011年4月，王宜林出任中國海洋石油總公司董事長、黨組書記。2015年5月，他回到中石油集團擔任董事長、黨組書記。

2020年1月，王宜林卸任，離開中石油。同年12月，他被聘為中國長江三峽集團有限公司外部董事，聘期3年。2021年5月，他又獲聘為中國核工業集團有限公司外部董事。

值得一提的是，王宜林此前的同事、中石油前黨組副書記、副總經理徐文榮，已於去年6月被查，今年1月被開除黨籍。