春節期間民眾可以到嘉義漫步山林，嘉義縣文化觀光局推薦「春遊嘉鄉-步步高升之旅」，不只開闊眼界，更能洗滌身心。嘉義縣有5層樓高的天空走廊、與森林小火車相會的獨立山步道，還有高度落差達120公尺的觀音瀑布，三處登高美景都位在嘉義縣竹崎鄉，當地還有多樣美食，值得民眾細細品嘗。

觀音瀑布（圖片來源：嘉義縣文觀局提供）

嘉義縣長翁章梁指出，「觀音瀑布」乘載五六年級生的舊時回憶，園區因地震塵封多年，在去年重新開幕，一開園就吸引滿滿遊客，每逢假日就有近2,000人入園。瀑布步道全長800公尺，園區每立方公分平均含有1.2萬的負離子，對紓壓很有幫助，曾來過觀音瀑布的遊客，一定要再來回味一次。

竹崎親水公園天空走廊（圖片來源：嘉義縣文觀局提供）

竹崎親水公園的天空走廊全長185公尺，距離地面最高達19公尺，大約為5層樓高，走廊下方就是知名的花仙子步道，讓民眾漫步在鳥語花香中，且步道平坦，適合全家一起散心。

獨立山步道（圖片來源：嘉義縣文觀局提供）

喜歡走入山林的遊客，推薦到獨立山步道出遊，這裡是全台唯一與鐵道相依的登山步道，不僅是NO.58小百岳，還能欣賞小火車駛過的風景。

阿拔泉步道（圖片來源：嘉義縣文觀局提供）

位於稜線上的「阿拔泉步道」全長1470公尺，爬升366公尺，沿途風景遼闊，可遠眺嘉義縣市街景，還可到全木造的竹崎車站，車站為林鐵登山起點，具濃厚的日式建築韻味。

竹崎車站與小吃都非常有特色（圖片來源：嘉義縣文觀局提供）

文觀局指出，竹崎小吃都非常有特色，有當地人必吃的早午餐「秀惠香菇肉羹」、大份量「竹崎外省麵」、表皮Q彈的「竹崎廟口手工水晶餃」、飄香超過80載的「竹崎老店肉圓羊肉湯」，以及顏記香菇肉羹、西施肉圓、老松牛肉麵、正達麵包（竹崎老店平安龜）等在地美食，推薦遊客不只到景點遊玩，也要一併解鎖竹崎美食。