新北市11月大男嬰日前在公托中心疑因浸濕口罩覆蓋口鼻窒息，檢警今（2）日上午會同法醫解剖男嬰遺體，釐清死因，男嬰的父親上午現身新北市立殯儀館，悲傷不發一語，待解剖結束低調離去。男嬰確實死因，須待檢驗報告出爐才能確認。

據了解，男嬰於去年12月23日在公托中心時，疑因自行扯下口罩，照護員將其戴回，導致男嬰哭鬧，淚水浸濕口罩，照護員發現異常時，男嬰已窒息，經送醫急救，仍不幸死亡。

今日上午男嬰的父親接獲通知至殯儀館，神情哀傷不發一語，解剖結束檢方將男嬰遺體發還家長，死因待檢驗報告出爐後確認。