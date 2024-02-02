梁靜茹日前舉行5場「情歌本格派」海外音樂會。（天熹娛樂提供）

梁靜茹元旦剛結束杭州舉辦的「當我們談論愛情」跨年演唱會，沒休息幾天，她緊接著出發到英、法、紐、澳舉行5場「情歌本格派」海外音樂會，馬不停蹄地奔波演唱，梁靜茹笑說：「我不是在唱歌的舞台上，就是在要去唱歌的飛機上。」

這5場「情歌本格派」音樂會從北緯51的倫敦、巴黎，唱到南緯37度的墨爾本、雪梨和奧克蘭，南北緯相差88度，飛行4萬公里。倫敦是此行首站，梁靜茹從台北飛行16小時後，團隊時差還沒調過來，休息一天就在溫布利體育館登台，而這裡也是她2016年「你的名字是愛情」世界巡演同一個場地，相隔8年再次重返，她百感交集地說：「終於再度踏上海外的巡演，八年改變了很多人、事、物，不變的是永遠愛音樂的自己，因為熱愛而更完整；謝謝歌迷的等待，覺得很幸福。」

倫敦場一結束，梁靜茹一早搭火車抵達巴黎，生性浪漫的她一直希望可以在美麗的巴黎辦音樂會，此行終於圓夢了；這兩個城市都很冷、溫度很低，巴黎甚至下了雪，梁靜茹抽空夜遊這座城市，在艾菲爾鐵塔與羅浮宮前拍了不少美照：「享用法國的可頌麵包、踏著雪，手和腳都凍僵了，還是要到景點留戀拍照，喜歡用相機記錄自己看到的風景。」

巴黎演出結束隔天，梁靜茹馬上搭機回到台北，把握不到72小時的休息時間，也要和寶貝兒子相聚，隨即再啟程搭9小時飛機前往南半球的澳洲開唱，梁靜茹說：「哇！雖然飛行距離比較遠，但和大家之間的距離特別近！」

這5場「情歌本格派」音樂會她唱了許多沒有在歌單上的歌，包括〈偶陣雨〉、〈昨天〉、〈如果有一天〉等，尤其在奧克蘭站清唱〈夜夜夜夜〉，沒有音樂伴奏，全場大合唱為她和聲，歌迷們都感到無比激動。在最後一站奧克蘭，唱到〈大人〉、〈勇氣〉的時候，梁靜茹眼淚奪眶而出，她說：「這一個月不停地飛行、在不同城市演唱，每一首歌都顯得特別有感，在海外辦音樂會不容易，非常感謝團隊，每個人都克服自己的疲勞在時差中工作，非常辛苦，因為他們的付出，我才能到這麼多地方唱歌給大家聽，願我們都能繼續擁有愛的力量。」