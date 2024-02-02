為協助3K傳統產業改善工作環境及提升勞工健康安全勞動力，勞動部過去分別針對鑄造業、表面處理業、印染業、橡膠業及塑膠製造業補助，今年則擴大適用至3K五級中的A＋至C級產業納入輔導，透過就安基金編列4500萬元預算，估計全台約有7萬多家廠商適用，並且每案最高補助上限從250萬提升至400萬。

據統計，職安署在過去10年針對數個特定行業推動輔導改善及補助，共輔導372家、補助329家，補助金額近32.6億元。

依職安署近日公告的「特定製程產業改善安全衛生工作環境補助計畫」，只要是就業服務法所訂的「特定製程」產業，A＋至C級產業將是輔導補助對象，勞動部職安署組長張國明表示，只要同業公會與職安署簽署合作備忘錄，協助改善製程，補助比例將提高為50％。

張國明說，透過廠房改善，顛覆以往傳產工廠潮濕昏暗、高溫悶熱、噪音粉塵及化學品異味充斥的刻板印象，協助中小企業攬才留才，提升勞工健康安全及促進企業永續發展。