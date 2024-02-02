嘉義市政府文化局春節期間舉辦「龍年賀喜閱讀有禮」活動。（嘉義市政府文化局提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義縣民雄日式招待所文創園區春節期間有街頭藝人表演。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

春節走春有好康！嘉義市政府文化局於2月13日（初四）至2月18日（初九）連續6天舉辦「龍年賀喜閱讀有禮」活動，民眾到嘉義市任一座公共圖書館借閱滿10冊紙本書，可參加好運書籤紅包抽獎；嘉義縣民雄日式招待所文創園區2月10日至14日辦品牌市集，可享優惠。

嘉市府文化局表示，圖書館於除夕至初三休館，初四開館就推出「龍年賀喜閱讀有禮」好運書籤紅包抽抽樂的活動，共有300份好禮，憑紅包內的吉祥話書籤兌獎，抽完為止，歡迎讀者新春期間來館借書，好書陪你過好年、用閱讀陪伴家人。

嘉市府文化局表示，圖書館自2月1日起提高借閱額度，個人借閱證增加至20冊、家庭借閱證增為30冊，圖書館於除夕至初三（2月9日至12日）休館。

初四至初九（2月13日至18日）調整開館時間為上午9時至下午5時，2月20日恢復正常開館時間，春節期間歡迎全家大小一起到圖書館行春抽好禮。相關資訊可查詢嘉義市公共圖書館官網。

嘉義縣政府表示，民雄日式招待所園區新春期間不打烊，初一到初五「日招迎茶神」系列有多項優惠消費方案，初三到初五有TaMio市集，有知名街頭藝人表演、野餐會、新春豐茶會暨六藝展演等活動。

新春豐茶會封茶的茶倉選用阿里山的土窯燒而成，採用阿里山的植物染花色布包，有專業司茶人姚佳伶老師布置迎賓茶席，民雄在地武術師生表演祥獅獻瑞與六藝正武道武術，在地作詞作曲家賴品真說唱民雄歌謠，讓參加者在優雅療癒的音樂中品茶、封茶，度過別開生面的大年初四。