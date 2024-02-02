高雄市出現今年首例漢他病毒個案，為60多歲男性，從事冷凍廠工作，1月16日起出現發燒、頭痛、畏冷盜汗、疲倦全身無力、腹瀉、食慾不振、茶色小便等病狀，至診所就醫症狀未緩解，1月18日至醫院就醫採檢通報，經二次採檢，於今(2)日經中央綜合檢驗結果研判確診，為今(113)年高雄市首例漢他病毒症候群病例，個案目前已康復出院。

根據個案表示，曾於去年年底在工作地以鼠籠捕鼠時，未戴手套徒手抓鼠及且未戴口罩，研判個案可能於工作地點遭感染，同職場接觸者2人目前無症狀，已採檢送驗。

衛生局接獲通報後，立即啟動緊急防治工作，針對個案居住地、工作地進行鼠跡調查、鼠籠監測、環境消毒及滅鼠工作，截至昨(1)日，居住地及工作地各捕獲3隻錢鼠。

衛生局說明，漢他病毒症候群為感染漢他病毒引起，主要透過帶有病毒的鼠類等囓齒類動物傳染給人類，人類一旦吸入或接觸遭病毒污染的空氣微粒、污染物，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險，潛伏期約5至42天（平均約2周），主要感染症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐伴隨臉潮紅等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

衛生局呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三不措施是預防漢他病毒最有效的方法，民眾應隨時做好環境清理，尤其是倉庫、儲藏室等老鼠容易窩藏的空間，清理環境時，應注意個人防護措施之使用，如發現鼠類排泄物，應戴口罩、防水手套及打開門窗，並以市售漂白水1：10稀釋潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理，以降低感染風險。此外，衛生局也提醒市集商場等營業場域所有人、管理人及使用人應落實漂白水環境消毒並務必將食物密封加蓋收妥。相關資訊請逕上高雄市政府衛生局全球資訊網／漢他病毒出血熱專區查詢。