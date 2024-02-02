桃園市某棋牌社以合法掩護非法，利用競賽麻將開設賭場，以競技麻將「自摸10台贈送佛跳牆乙份」為噱頭吸引賭客前往。（圖／警方提供）

桃園市某棋牌社以合法掩護非法，利用競賽麻將開設賭場，以競技麻將「自摸10台贈送佛跳牆乙份」為噱頭吸引賭客前往。（圖／警方提供）

桃園市某棋牌社以合法掩護非法，私底下供人賭博以謀取暴利，棋牌社僱用社會新鮮人擔任現場負責人，利用競賽麻將開設賭場，以競技麻將「自摸10台贈送佛跳牆乙份」為噱頭吸引賭客前往，讓賭客「籌碼換現金」，待賭客「打完兩將」後，再至店家隱密處結算籌碼換現金。

桃園分局獲報，配合「清源專案3.0工作」，成立專案小組，積極布建情資及蒐證後向臺灣桃園地方法院聲請搜索票，1日晚間20時30分許見時機成熟，一舉進行查緝，現場帶回21歲藍姓負責人、29歲沈姓工作人員及賭客等40人，查扣不法所得萬餘元、12萬餘點籌碼、麻將賭具數副，全案依法偵辦。

桃園分局表示，為提供民眾安全、宜居生活環境，將持續嚴密掃蕩賭場，展現取締決心，任何桌遊、麻將館以合法掩護非法、掛羊頭賣狗肉等方式變相從事賭博行為絕對嚴加取締，並依規定報請第三方警政裁處停止營業並撤銷商業登記執照，相關業者切勿以身試法。