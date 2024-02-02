冬季氣溫驟降，血壓容易不穩定，若本身為三高族群，更要特別小心。對此，營養師王證瑋分享6款有助於血壓穩定的好食材，包括花椰菜、奇異果、深綠色葉菜、堅果種子、漿果類水果及番茄。其中綠花椰菜是十字花科家族的成員，有強大的抗氧化成分，不僅有益於血壓控制，還能提升免疫力、降低罹癌機率等功效，堪稱超級食物。

王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文表示，日常飲食也能成為控制血壓的方法之一，並盤點以下6款有助於血壓穩定的食材，以供民眾參考：

1、花椰菜：十字花科蔬菜含有豐富的硫化物質及黃酮類，可增加血管彈性、機能及控制血壓穩定。

2、奇異果：含有植物多酚及高量維生素C，經研究發現，食用奇異果有助降低血壓數值。

3、深綠色葉菜：含有大量的礦物質鎂，其可以幫助血管肌肉放鬆，從而降低血壓上升的機率。

4、堅果種子：原味堅果種子除了含有必需脂肪酸外，還含有多種礦物質、維生素及精胺酸，而必需脂肪酸、礦物質及精胺酸亦是維持血管彈性的重要營養素。

5、漿果類水果：草莓、藍莓、葡萄等皆屬於漿果類食物，顏色鮮豔含多種植化素及花青素，可增加血液中一氧化氮濃度，可保持血管彈性，維持血壓。

6、番茄：研究指出，茄紅素可以幫助降低心臟疾病等危險因子，且可以幫助血壓穩定、減少血管收縮不穩等問題。

關於綠花椰菜，營養師夏子雯先前分享，其富含膳食纖維有助促進腸胃蠕動，使排便順暢、代謝體內老廢物質；且屬於十字花科蔬菜，有強大抗氧化成分，含維生素A、B群、C、E，以及鉀、硒、槲皮素、類胡蘿蔔素、硫代配醣體、蘿蔔硫素等，能強化視力、預防高血壓、提升免疫力，同時減少胃炎及罹患癌症的機率。

在烹煮花椰菜時，夏子雯提醒，應避免長時間水煮，以免營養價值流失，建議使用清蒸或快炒的方式，才能保留較完整的營養素。