蔣榮宗推出演奏專輯《台北101演奏專輯》。（ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂提供）

擁有亞洲「最年輕的音樂家」美譽的蔣榮宗雙喜臨門，今（2日）推出全新演奏專輯《台北101演奏專輯》 ，更由美國傳來好消息，以《蔣榮宗ZONG 跨界科技X原創音樂 台北101演奏會》的整體包裝與規格，榮獲有「設計奧斯卡」之稱的美國「2024 MUSE AWARD」金獎，還一舉成雙，共拿下「新媒體＆音樂」和「展覽＆活動」2座金獎肯定。

「MUSE AWARD」去年得主是周興哲（Eric）和葛萊美天王「一世代」哈利史泰爾斯（Harry Styles），能接棒東西兩大天王，以5G＋4K的潮流科技沈浸式演奏會獲獎，蔣榮宗備感榮幸，也開心來自國際的榮譽無疑正給今天發行的蔣榮宗《台北101演奏專輯》莫大的鼓勵。

放眼2024年，蔣榮宗除了將成為「Sparklabs Taiwan」新創加速器暨創投基金核心課程培訓的一員，在不同領域中學習新的事物.，更難能可貴的是，蔣榮宗還親身參與了台灣燈會在台南的音樂創作，為水之舞台「嘉南豐韻」水霧聲光藝術展演打造音樂！蔣榮宗與有榮焉，「很特別是台南建城400週年，非常榮幸有機會參與盛大的慶典」。

龍年春節將屆，蔣榮宗今年特別提早到台北迪化街採買新年禮盒，身為葛萊美導師的他，以道地的台灣新年禮盒寄送到國內外，送給外國師長和好隊友們，「感謝大家一年來的打拼，更期待新的一年有更好的合作」。