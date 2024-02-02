韓國瑜(1日)昨正式就職立法院長，外界關注協助掌管立法院的重要幕僚長，立法院秘書長一職將由誰擔任，台北市副市長李四川及多名資深前藍委都被點名。國民黨立委柯志恩透露，李四川對台北市長蔣萬安也很重要，她相信韓國瑜會體諒蔣萬安，應該會另謀高手協助立院秘書長的工作。

自韓國瑜表態爭取立院龍頭後，秘書長一職引發外界討論，李四川以及資深前藍委費鴻泰等人都被點名。韓國瑜昨日就職後表示，秘書長人選他有思考過，但還沒有行動，也還沒有面談過，但認為秘書長要有自己的思維，能超越黨派，讓所有立委盡可能一團和氣。

對此，國民黨立委柯志恩今在政論節目《新聞大白話》表示，韓國瑜跟李四川私交非常好，很多場合也都會看到川伯加入聚會。她也提到，韓國瑜曾說找李四川當副市長，最大的功用是告訴大家李四川不是四川人。這就是韓國瑜的韓式幽默，常拿李四川來開小玩笑。

柯志恩相信，韓國瑜應該會體諒蔣萬安，因為李四川對於蔣萬安來說非常重要，台北市很多的工程，還有前市長柯文哲執政八年之下，未盡完善的部分，李四川的確幫助很多。她透露，即使韓國瑜很希望李四川可以來幫忙，但在蔣萬安的考量下，韓國瑜會另謀高手，來協助立法院秘書長的工作。

而台北市副市長林奕華昨在臉書貼出，她與市長蔣萬安為李四川慶生的照片，照片中蔣萬安抱著李四川，李也開懷大笑。李四川2日受訪時也直言「因為昨天萬安緊抱，我現在應該是緊抱萬安」，坦言韓國瑜沒有未向他提過立法院秘書長的事，自己不會對假設性的問題來做答覆。