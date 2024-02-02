2024總統大選民眾黨柯吳配在台中市拿到3成的選票，台中市黨部主委江和樹2日表示，2026年台中市每一市議員選區都會派人參選，目標每區有10位親民眾黨的里長，壯大民眾黨地方勢力，也會建議黨主席柯文哲到台中市選市長，深耕台中。

2024總統大選民眾黨在台中拿下24.73％的政黨票、柯吳配則拿到30.05％得票率，江和樹表示，根據這次選舉數據看來，民眾黨現在位居第三名，民進黨至少還有4成的選票，藍、白不合沒有辦法贏過民進黨，會建議柯文哲2026參選台中市長。

江和樹指出，柯文哲2024在台中拿了30％的得票率，台北市僅有23％，代表台中人對柯文哲的期待很高，民眾黨台中市黨部主委江和樹認為，下屆台中市長選舉，藍、綠應該會由江啟臣、何欣純出線，可預見未來的台中不會有太大改變，因此台中一定要有民眾黨的戰將參選市長，如果是柯文哲本人參選的話，對台中人來說是好事，對柯文哲而言也是重大的責任。

江和樹強調，選舉都喊「決戰中台中」，建議民眾黨可以以台中為根基發展，在台中深耕才有未來，2026地方選舉民眾黨要有自己的母雞才能帶小雞，目前黨中央的目標是全台有1000個里長、100個縣市議員，台中部分希望每區有10位親民眾黨的里長，配合議員。

目前台中市議會僅江和樹一名民眾黨議員，是否成立黨團？江和樹表示，這屆目前不太可能成立黨團，但民眾黨廣納百川，是給年輕人參政機會的政黨，目前已有不少人前來洽談有意願從政，民眾黨都願意給予培訓，未來也會用全民調方式產生議員候選人，盼下屆議會能靠自己的力量成立黨團。