林憲銘表示，AI仍是科技發展今年的主軸，包括軟體服務和生態系的建立，各領域誰是領導者目前也都還不知道。去年一整年，緯創在事業方向上作很大的調整。緯創重新評估善用手上的資源，在有限資源發展新事業，新事業包括AI、EV和能源等。

林憲銘表示，去年完美風暴仍會延續到今年，2024年經濟好轉是不可能的，大家的觀點是一致的。雖然經濟好轉有挑戰，但AI一定會成長，所以緯創作轉型，對未來是好的。

林憲銘表示，台灣如果只是做代工對產業沒有太大加分，因此要切入科技服務、高度智慧化、智能化，朝B2B和B2C整合性，提高毛利率。

因應印度政府推行「印度製造」的產品項目擴大，PC品牌廠陸續在印度當地尋擴產能，緯創在其既有位於印度Karnataka（卡納塔克邦）內Bangalore（邦加羅爾）的據點附近，將建置筆電產線，投資金額約150億盧比，預計2026年1月投產，並將為當地創造約3,000個就業機會。林憲明表示，在地化和國際化像衝突，但又是彼此相關，企業必須具有國際化管理能力，但供應鏈短鏈又要在地化，這就是合作的韌性。