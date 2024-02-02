蔡英文總統今上午接見史瓦帝尼王國外交暨國際合作部長戴柏莉（Pholile Shakantu）暨夫婿，感謝史瓦帝尼長期支持台灣的國際參與，去年也在聯合國大會、世界衛生大會（WHA）等國際場域為台灣發聲。期待未來，台灣和史瓦帝尼在良好的雙邊合作機制下，持續深化各領域的夥伴關係，讓兩國邦誼發展邁向新的里程碑。

總統致詞時表示，歡迎戴柏莉外長首度率團來訪，並感謝戴柏莉外長於去年9月她出訪史瓦帝尼時的熱情接待。很高興今天能再次見面，也希望外長充分體驗台灣的風情與文化。

蔡英文表示，這幾年來，台灣和史瓦帝尼王國的互動交流越來越密切。她要代表台灣人民感謝史瓦帝尼長期支持台灣的國際參與，去年也在聯合國大會、世界衛生大會等國際場域為台灣發聲，讓我們非常感動。

蔡英文指出，台灣和史瓦帝尼在良好的雙邊合作機制下，在經貿、公衛及資通訊領域都有豐碩的合作成果，為雙方人民創造更多的福祉。去年，她訪問史瓦帝尼時，也跟恩史瓦帝三世國王（King Mswati Ⅲ），共同見證兩國簽署《婦女創業小額信貸循環基金瞭解備忘錄》、高雄市和姆巴巴內市締結姊妹市、以及海外投資開發公司，跟史瓦帝尼國家石油公司簽署合作備忘錄。這些交流合作，都有助於提升兩國邦誼。

蔡英文說，期待戴柏莉外長及訪賓透過這次來訪，更加深入了解台灣。未來，台灣和史瓦帝尼將在各領域持續深化夥伴關係，讓兩國邦誼發展邁向新的里程碑。

隨後，戴柏莉部長致詞時首先代表恩史瓦帝三世國王、恩彤碧王母及史國政府與人民，向蔡總統傳達問候，並感謝蔡總統及台灣人民對訪團溫馨的歡迎與接待。

戴柏莉部長表示，在蔡總統出席史國雙55慶典時，她被指派為隨侍部長，當時的記憶現在還是非常鮮明，也再次彰顯出台史之間的友誼，以及溫暖深厚的雙邊關係。

戴柏莉部長也恭賀台灣成功舉行一場和平、公正、透明且有效率的選舉，高投票率展現出台灣人民對於選舉制度的信心，及對民主價值的承諾。

戴柏莉部長感謝蔡總統任內台灣對史瓦帝尼堅定不移的支持及友誼，在醫療、教育、農業、科技等領域的協助，大幅地提升史國的社經發展及人民福祉，台灣在史國需要時提供幫助，體現兩國之間的合作及夥伴關係。兩國55年的邦誼，幫助雙方應對共同的挑戰，追求共同的目標，增進兩國人民的福祉。

戴柏莉部長提到，蔡總統的領導不僅激勵台灣人民，也深深影響包括史瓦帝尼等世界各國。蔡總統致力於推動外交關係、經貿發展及維護人權價值，在國際獲得高度肯定。此外，在不斷面臨壓力的艱困道路上，仍持續堅定捍衛彼此珍視的原則、規範及價值。在蔡總統即將卸任之際，她也代表史瓦帝尼祝福蔡總統未來一切順利，蔡總統的領導力及遠見將持續激勵我們的下一代。

戴柏莉部長強調，她要再次重申史瓦帝尼對台灣的堅定支持，以及對於維護主權、民族自決、國際團結等原則的堅定承諾。他們堅信台灣應充分且平等地參與國際社會，也將持續為台灣在國際社會應有的參與空間發聲。最後，她祝願在雙方珍視的共同價值及相互尊重之下，台史兩國的友誼及合作持續茁壯發展。