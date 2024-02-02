統一指出，此次投資代表集團肯定Yahoo台灣在網購生態圈的策略布局，更可望藉此提升台灣電商領域的整體發展、技術能力及產業競爭力，為在地消費者打造全新網購體驗。未來統一集團在符合法令及取得主管機關必要許可的前提下，不排除與Yahoo台灣在電子商務上有進一步商業合作的可能性。

統一強調，集團致力打造全通路「生活品牌」，為消費者提供更及時、更便利、更實惠的全方位消費體驗，朝建構「亞洲流通生活平台」的願景邁進。為實現此一目標，統一集團持續不斷建設並投資生活品牌，運用全台線上線下的零售通路整合及全台45個物流中心的完善後勤體系，作為此核心策略的具體展現。

Yahoo台灣過去20多年來為台灣電子商務發展帶來重大的貢獻，具有豐沛的人才、有價值的數據洞察與累積多年的數位經驗。透過本次募資，Yahoo台灣將運用其深厚的數位營運優勢及創新研發能量，除為其電子商務業務帶來更多成長動能，並為下一階段的成功奠定堅實基礎。