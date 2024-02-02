SBL裕隆隊前球員吳季穎等10名球員集體簽賭，士林地檢署起訴10名球員以及組頭共15人，違反運動彩券發行條例、詐欺以及賭博等罪，其中裕隆球員柯旻豪遭羈押至今，士林地院2日完成分案，下午4時召開接押庭，柯承認在4場比賽下注，但都是以球員專業分析戰力，並未操控賽事，下注所得有輸有贏，分給其他球員的酬庸，是在宿舍內推筒子贏來的，與網路簽賭無關，士林地院裁定續押3月並禁見，柯將在看守所過年。

柯表示，打假球事件爆發後，他已經受到球團處罰，不能下場比賽，也不能擔任教練等工作，對於他從小到大從事的籃球工作，受到很大的處罰，案發後老婆外出找工作維持家計，願以50萬元擔保，絕不會潛逃，希望法官讓他出去過年並向家人說對不起，法官諭知休庭20分鐘，經合議庭評議後，以有勾串滅證事實且共犯在逃為由，裁定收押禁見。

林地檢署2日偵結，依違反《運動彩券發行條例》等罪，起訴球員吳季穎、柯旻豪、邱忠博、李其恩、黃鉉閔、顏聞佐、班霸、周暐宸、陳品銓、吳祐任等10人，另外九太科技助教、組頭邱繼偉等5人賺取佣金，起訴詐欺罪。

檢方查出，2022年12月27日熱身賽起到隔年4月30日期間，吳等人下注18場，其中7場利用離譜投籃、故意傳球失誤、刻意不傳球、故意遭抄截、罰球不進、傳球次數遽增、出手時機不合常理、故意運球出界等放水情形，打假球操控比數，並在場中以「走地」（賽事進行中各節比分為輸贏依據）方式下注簽賭。其中柯旻豪不法所得47萬餘元。