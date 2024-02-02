最高檢公布十大外逃要犯名單（最高檢提供）

近年國內發生多起重大要犯外逃事件，檢察總長邢泰釗2日邀集檢警調、外交部、海巡及移民署召開「判決確定案件外逃人犯註銷護照精進作為」會議，確定註銷外逃要犯護照SOP標準作業，並公布首波「10大重刑外逃要犯」名單，包括判無期徒刑確定的大毒梟楊振昌10人，並指示台北5個地檢署立即發函外交部註銷護照。邢泰釗並指示警調儘速緝捕涉掏空案的國寶集團創辦人朱國榮。

邢泰釗並要求，為了確保偵審結果，落實刑罰執行，判決確定人犯只要符合「時」（有罪判決確定）、「刑」（經宣告有期徒刑逾6月或更重之刑，且未為緩刑宣告）、「案」（符合重大犯罪）、「逃」（外逃）4項審查標準時，即發函廢止註銷其護照，使其無法繼續逍遙海外。

最高檢察署並於2日公布首波10大重刑外逃要犯名單，指示台北、新北、桃園、台中、台東等地檢署立即發函外交部領事事務局廢止並註銷外逃要犯護照。

首波10大重刑外逃要犯名單如下：

1.楊振昌，判處無期徒刑確定，運輸第一級海洛因純質淨重2,066.12公克，危害社會治安重大，後出境至柬埔寨。

2.許教華，判處無期徒刑確定，運輸第一級海洛因淨重3,512.5公克，純質淨重3,011.27公克，危害社會治安重大，後出境至香港。

3.鄭文源，判刑13年6月確定，設局詐賭擄人勒贖300萬，被害人1人，出境至澳門。

4.陳建佑，判刑23年2月確定，涉竊盜、搶奪及持刀強盜，專挑女子下手，使被害女子受傷，被害人多達9人，出境至中國大陸。

5.王欣逸，判處有期徒刑17年3月確定，夥同另2名共犯持鋁棒、西瓜刀等攻擊被害人1人致死，出境至上海。

6.林政豪，判刑16年確定，夥同另2名共犯持鋁棒、西瓜刀等攻擊被害人1人致死，出境至上海。

7.陳金龍，判刑14年8月確定，判決沒收犯罪所得高達6億5498萬8142元，出境至寮國。

8.林和男，判刑22年確定，是「台中縣鄉鎮市民代表會主席聯繫會」顧問收取回扣，判決沒收犯罪所得579萬元，出境至香港。

9.鍾毅錦，判刑5年10月確定，跨境電信詐欺機房案，集團詐得逾數千萬元，被害人13人，出境至吉隆坡。

10.蔡明炎，判刑4年4月確定，跨境電信詐欺機房案，不法獲利高達人民幣274萬4400元，出境至柬埔寨。

最高檢表示，將與司法警察機關合作建立平台，陸續清查相關判決確定通緝外逃案件，函外交部廢止並註銷護照。另朱國榮犯罪情節重大，請司法警察機關儘速緝捕歸案，請北檢公訴檢察官促請法院函請外交部廢止註銷護照。