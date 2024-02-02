美式賣場好市多（Costco）販售各種商品，從生鮮食材到生活用品全都找得到，在全球吸引不少人加入會員，但近日有網友抱怨，家人使用的明明只是家庭副卡，竟可以把整張卡更換成年費更高的黑鑽卡，其他苦主也紛紛透露自身經驗，怒轟「根本詐騙集團吧」。

一名網友昨（1）日在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，自己是付費、持主卡的人，並有辦副卡給家人使用，但家人被推銷更換成黑鑽卡竟可以直接同意，「未通知就直接變更，推銷的方式感覺很差」。

抱怨文瞬間吸引其他苦主現身，超過250人怒罵，「你不是第一個，我家也是這樣，我媽不懂在那邊被話術騙，明明當初業務辦理，都說主卡有一切決定權，家庭卡只是送的，結果他們可以這樣亂搞」、「當初我的也是，我妹是我的副卡，結果她被慫恿改成黑鑽卡，我說不同意，結果我主卡不能取消也不能結帳，硬要到櫃檯也換成黑鑽卡以後才能結帳」、「我也是這樣『被』升等，覺得好市多根本詐騙集團吧？主卡付卡費，還不用主卡同意就能升黑鑽卡」、「年費要3000多，買到的商品還沒有把關，水果爛的、整箱的氣泡水少一瓶，好市多真的都沒在檢討的」。

據《ETtoday新聞雲》今報導，好事多指出，若是家庭卡要升等，賣場應會與主卡人聯繫，取得同意後才會進行升等，此案應是作業疏失，未來將加強檢視，並訓練員工了解相關規章。