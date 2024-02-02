春節將至，新北市社會局副局長許秀能今前往三重區身心障礙者愛新發展、愛重服務和愛悅養護中心，以及和安老人長照機構等社福機構慰問，並各致贈加菜金及蘋果，也鼓勵在第一線服務的工作人員，社會局也同步致贈春節加菜金給全市49家社福機構。

由第一社福基金會辦理的愛新發展中心，在副執行長陳淑芬和主任莊碧環的帶領下，學員以舞蹈表示歡迎。許秀能一一訪視活動區、寢室區、餐廳等，並參觀開心農場，和學員一起採摘紅鳳菜和地瓜葉。

愛重服務中心則由心路基金會承辦，主任張淑涵帶領許秀能等人參訪作業區，學員在生輔員帶領下，幫廠商代工拜拜用的金紙和燈具底座。秀秀的手藝極為靈巧，平均一分鐘就能完成一個燈具底座，她還指導許秀能如何用工具，將銅線壓入完成。

今年59歲的胡韾文，在伊甸基金會承辦的愛悅養護中心已住了多年，她擅長拼貼畫，作品曾獲新北市愛在畫中和文化部文薈獎。她利用各式植物如大菁葉子、梔子花、蘇木、墨水樹等，染出各色絲巾、帽子和抱枕等。她也教其他學員用擴香石手作各式飾品。

許秀能還到和安長照機構一一慰問住宿和臥床的長輩，感謝所有照服員的辛苦付出，讓長輩得以頤養天年。

許秀能表示，下周就是除夕了，她代表侯友宜市長和社會局長李美珍，感謝所有一線工作同仁的辛勞，祝福所有在機構裡的學員、住民、長輩新年快樂，社會局同步致贈春節加菜金給全市49家社福機構，希望大家平安健康、吉龍舞春！