美國印太司令部司令提名人帕帕羅海軍上將（Samuel J. Paparo）表示，在台灣議題上，中國大陸正積極尋求發展採取短暫、犀利且能造成既成事實的作戰能力。他強調，美國的任務明確且專注，就是要協助台灣自我防衛能力，遏阻中國大陸的軍事野心。

帕帕羅現任美軍太平洋艦隊司令，他1日出席美國參議院軍事委員會的提名確認聽證會。帕帕羅表示，如果他的人事提名獲得確認，他將確保達成國防戰略中列出的首要國防優先項目，尤其是阻止任何可能發生在印太地區的衝突。

據美國之音2日報導，帕帕羅在開場陳述中說：「我們的步調挑戰（pacing challenge）－中華人民共和國持續升級其咄咄逼人的行為，中華人民共和國是我們唯一有意願並有能力重塑國際秩序，使其變得有利於其專制偏好的競爭者。」

民主黨籍參議院軍委會主席瑞德（Jack Reed）詢問帕帕羅，他是否支持重新檢視美國對台灣長期奉行的「戰略模糊」政策。對此，帕帕羅重申美國政府一貫以來的立場，強調《台灣關係法》、美中三公報和六項保證在過去45年裡很好地服務於美國國家利益。

帕帕羅接著表示，對五角大廈來說，在台灣議題上的目標和任務是明確的。他說，對美軍部隊來說，「是沒有模糊性的，只有包含在《台灣關係法》內的明確任務，本部將幫助台灣的自衛能力，防止以武力或武力威脅邏輯解決事務，本部也將準備好向台灣提供援助。」

瑞德接著問：「從某個角度講，也就是說外交官和總統層級有一些模糊性，但在你的司令部內，你們正在為每一種可能性做準備，包括真正的戰鬥。」帕帕羅答說：「是的，議員。明確且專注於使命。」

2021年3月，時任美國印太司令部司令、海軍上將戴維森（Phil Davidson）在一場國會聽證會上表示，中國大陸計畫在未來6年內具備侵台能力。帕帕羅談到所謂「戴維森窗口」說，中國大陸打算在2027年之前準備就緒，但這與解放軍建軍100周年有關。他強調，中國大陸每天都在努力做好準備，因此美軍必須時刻保持警戒，「從現在到他們出動前，沒有假期」。

帕帕羅也對台灣近年來增加國防預算，加緊提升防衛軍力的努力表示讚揚。他說，「這將以巨大的影響力直接幫助太平洋地區的威懾。」

此外，帕帕羅告訴兩黨議員，烏克蘭衝突的結果對印太地區的安全局勢將產生關鍵影響。他說，「俄羅斯無法完成其侵略行動將對西太平洋地區起到直接的遏阻作用，同時能直接讓合作夥伴對我們的關鍵戰略競爭優勢感到放心。」

不過，帕帕羅也表示擔憂說，中國大陸從烏克蘭衝突中汲取的經驗教訓不是看到侵略行動所付出的高昂代價，而是要如何發展全新的作戰模式。

「第一個經驗教訓是，他們不是看到烏克蘭衝突並認為這太艱難了，相反的，他們的意圖是注意俄羅斯的行動，以便向全世界展開一場短暫、犀利且造成既成事實的衝突，（在台灣問題上）來形成既成事實，」帕帕羅說。「因此，他們沒有吸取侵略是徒勞的戰略教訓，而是變本加厲地增強他們的能力，以壓縮戰略、行動和戰術預警並迅速採取行動。」

「既成事實」在此指的是中國大陸以迅雷不及掩耳的軍事手段與高科技奪取台灣，迫使美國相信採取反制行動將非常困難或得付出極高代價，進而讓中國大陸占領台灣成為一個無法逆轉的事實結果。