前金門縣長李炷烽(右)人氣爆棚，不少民眾都排隊請他寫下心中喜愛的吉祥話春聯帶回家張貼。(于家麒攝)

金門文藝學會理事長張君玉開心展示幫民眾剛寫好「熱騰騰」的喜慶春聯。(于家麒攝)

為迎接農曆新年的到來，昇恆昌公司今(2)日攜手金門縣美術學會邀請地區多位書法大師，於金湖廣場舉辦「龍年迎春揮毫趣」活動，現場揮毫書寫喜慶春聯供民眾索取，讓鄉親提前感受年節的熱鬧氛圍；另自即日起至2月24日新春期間，也將舉辦舞獅迎春、財神賀歲、精彩雜技魔術表演及金門走春五景點．開運集章抽好禮等一系列精彩迎春活動，陪伴民眾一起開心過好年。

不少民眾慕名排隊索取春聯，現場還可請仰慕的書法大師幫忙寫下自己喜愛的吉祥話，為新年增添好彩頭。(于家麒攝)

不少民眾慕名排隊索取春聯，現場還可請仰慕的書法大師幫忙寫下自己喜愛的吉祥話，為新年增添好彩頭。(于家麒攝)

「龍年迎春揮毫趣」活動邀請前縣長李炷烽、金門縣文化局長呂坤和、金門美術學會理事長唐敏達、金門書法學會理事長徐心富、金門水墨畫協會理事長楊誠國、金門文藝學會理事長張君玉、金門美術學會總幹事盛崧俊及金湖廣場經理游玉娟等8人，一同執筆寫下「日昇月恒．龍年昌盛」吉祥寄語，向民眾拜早年，期盼2024龍年到來，大家都能龍躍破雲，運勢通天。不少民眾慕名前往排隊索取春聯，現場還可請仰慕的書法大師幫忙寫下自己喜愛的吉祥話，為新年增添好彩頭，帶著祝福迎接嶄新一年。

喜愛書法藝術的小朋友也到現場排隊，請「偶像」揮毫賜予墨寶帶回家留念。(于家麒攝)

昇恆昌金湖廣場自即日起至2月24日期間，也將舉辦開運集章抽好禮等一系列精彩迎春活動，陪伴民眾一起開心過好年。(圖／昇恆昌公司提供)

昇恆昌公司也指出，除了今天舉辦的「龍年迎春揮毫趣」活動，接下來還端出一系列的迎新春活動，包括在2月10、11日下午2點有特別從台灣邀請來金門的雜技、魔術表演家，帶來長達30分鐘的精彩演出；2月10日大年初一下午3點將有舞獅、財神爺賀新年，發放糖果與一元復始硬幣。

另在2月10日至2月14日期間則有「新春擲筊挑戰賽」與「抓出好禮獎不停」活動，只要在金湖廣場4F指定區域或是指定品牌單筆消費滿1688元，就能參加新春擲筊或抓錢機活動，有機會獲得新春小物。

而今年昇恆昌更特別結合縣府五大所年節活動，推出「金門走春五景點．開運集章抽好禮」活動，於2月10日至2月24日期間邀請昇恆昌iRich會員到金湖廣場領取限量的集章任務卡，凡完成金湖廣場及林務所、畜試所、農試所、水試所任一所的集章任務，就有機會讓昇恆昌請你到國賓影城看電影，或是把金湖飯店餐飲折價券等好禮帶回家。

此外，即日起至2月25日金湖廣場也有巨型麻將陳列，將以滿滿的年節氛圍陪民眾一起迎新春，過年走春絕不能錯過金湖廣場，更多活動訊息可至「金門昇恆昌免稅店」臉書粉絲專頁查詢。