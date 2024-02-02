挪威首都奧斯陸附近一處峽灣，周四（1日）發生一起汽車墜海事故。一輛特斯拉電動車從岸上意外衝入海中，不遠處一艘漂浮式三溫暖的客人發現特斯拉乘客落水，船長趕緊馳援搭救，2名落水者爬上漂浮小船之後還能直接利用船上的蒸氣室取暖，非常幸運。
英國《衛報》2日報導，奧斯陸警方證實，一輛特斯拉電動車突然衝入海水冰冷的峽灣，車上一共2人。
根據法新社取得現場目擊者拍攝的短片顯示，特斯拉墜海之後，車上乘員設法爬到車頂上逃生，但車輛持續下沉，這時有一艘漂浮式三溫暖（floating sauna，也稱「桑拿船」）火速朝落水車輛移動搭救，等到小船接近落水者之際，特斯拉幾已滅頂，船上的人從海裡拉起落水的車輛駕駛與乘客。
這艘漂浮三溫暖的船長諾達爾（Nicholay Nordahl）向挪威《世道報》（Verdens Gang）表示，當時船上乘客之一跑向他通報有輛汽車落水了，他馬上駕船全速朝落水車輛移動，「在兩位客人的協助之下，我們把落水者從海裡拉上船，然後讓他們進蒸氣室取暖」。
車主回憶，事發前他踩油門時以為車輛處於靜止狀態，這個錯誤讓車子直接衝進水溫冰冷的峽灣，「感覺好可怕」。奧斯陸警方說，落水汽車已由拖車吊上岸。
奧斯陸峽灣岸邊有漂浮式三溫暖供租用，觀光客享受三溫暖的同時還能欣賞美景。
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