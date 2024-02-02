ROG玩家共和國今宣布與三菱重工空調再度強強聯手，於台中打造全台首間「競COOL網咖體驗館（艾秀eSports網路電競館興大店）」，全館均採用三菱重工空調RAC及PAC系列適配機款，要讓玩家在一面感受華碩與ROG全系列頂級重裝之際，輕鬆坐擁最舒適、恆溫的遊戲空間。

林志玲代言的三菱重工空調推出開運回饋「買一送一」星級好禮，2月1日至4月30日前購買三菱重工指定空調就送家電好禮多選一。（​​​​三菱重工空調提供／古明弘台北傳真）

繼去年在六都電競爭霸戰合作打造空調電競體驗屋後，ROG玩家共和國與三菱重工空調再次攜手推出全新「競COOL網咖體驗館」，擁有7間單人沙發包廂、6間單人臥式包廂、4間雙人臥式包廂與1間三人臥式包廂，環境乾淨，並具備隱密性，加上三菱重工空調精準的溫控技術，維持空間最適宜溫度，遊戲玩累了還可直接躺下休息養精蓄銳。即日起凡於任一包廂開台8小時以上，就送泡麵一碗（數量有限，贈完為止）。

為慶祝首間「競COOL網咖體驗館」落成，以及迎接龍年到來，三菱重工空調特別推出開運回饋「買一送一」星級好禮，即日起至4月30日前購買三菱重工指定空調就送家電好禮多選一。ROG電競聯盟「龍time no see紅包雨」活動3也將於2月2日開跑，玩家只要到全台ROG電競聯盟旗下網咖開台，拍照上傳活動頁面，並於ROG的Facebook、Instagram / 三菱重工空調Facebook官方粉絲團按讚、追蹤，即可參與線上抽紅包，就有機會將ROG及三菱重工空調嚴選的精美好禮帶回家，同時成功邀請好友加入還能加碼再抽乙次。