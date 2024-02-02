國民黨不分區立委韓國瑜當選立法院長，成為政壇焦點人物。前立委郭正亮透露，他傳話給韓國瑜，內容是韓國瑜一定會被媒體跟蹤至少1個月，要看他每天幾點起床、 幾點到辦公室、還有每一個行程去哪裡，一定會被這樣盯。

針對韓國瑜當選立院龍頭，郭正亮今(2日)在政論節目《新聞大白話》中表示，有些人在批評韓國瑜，對韓國瑜來講，這是一種動力，韓國瑜可能會說，「我就要表現得讓你們通通失望」。韓國瑜一定會很有使命感，因為國民黨好不容易終於第一次表現團結的時刻，睽違好久，反韓的力量雖然一大堆，但在韓國瑜擔任兩個會期的立法院長之後，大概就見真章了。

郭正亮透露，他也傳話給韓國瑜，說他一定會被媒體跟蹤至少1個月，看他每天幾點起床、 幾點到辦公室、每一個行程去哪裡，一定會被這樣盯。這不稀奇，當年民眾黨主席柯文哲最紅時也被這樣搞，韓國瑜去高雄當市長時也是如此。可是那是短暫的，時間過了，自然就會見真章。

郭正亮接著指出，比如極度失望的民進黨立院黨團總召柯建銘一定會想辦法奚落韓國瑜，他就是這樣的人，韓國瑜就要讓柯建銘奚落不到他，那麼其他的民進黨立委就會知進退。