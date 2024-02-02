年近50歲的孫女士，由於工作壓力和家庭照顧的重擔，長時間承受嚴重的天旋地轉暈眩問題，被醫師診斷是耳石脫落症，雖然近年來嚴重眩暈的情況少了很多，卻仍時常感到頭暈、走路頭重腳輕。在多方求醫的過程中，經歷了各種科別的檢查，結果卻都顯示正常，這使她感到相當困擾。直到朋友介紹至長安醫院就醫，才發現可能是「持續性姿勢-知覺性頭暈（PPPD）」，經治療後症狀已大幅改善。

●偏頭痛、焦慮症都是誘發因子 知覺性頭暈症狀與原因1次看

神經內科楊豫醫師表示，「持續性姿勢-知覺性頭暈」是近幾年才出現的新診斷，屬於功能性頭暈的範疇，這類患者常常檢查並無結構性的異常，功能卻出了狀況。一旦「持續性姿勢-知覺性頭暈」發作，患者雖然不會感到天旋地轉，但可能會時常覺得頭重腳輕、走路不穩、或有飄浮感，且會在姿勢改變或視覺受刺激時，症狀明顯惡化。

在罹患PPPD之前，通常會有一些觸發因素，例如良性陣發性姿勢性眩暈、梅尼爾氏症、前庭神經炎等。研究發現，大約有25%的人曾經歷過這些陣發性眩暈，而在之後的3至12個月內，他們可能會發展成為「持續性姿勢-知覺性頭暈」。此外，像是偏頭痛、頭部外傷、自律神經失調、焦慮症、恐慌症等也可能成為誘發PPPD的因素，其中亦有3%的患者是由於藥物的不良反應所引起。

●慢性頭暈勿輕忽！ 及早就醫服藥、接受前庭復健有助改善

楊豫醫師指出，我們可以把PPPD理解為身體在頭暈發作後，對於姿態穩定性或空間感的認知難以良好恢復，進而形成慢性頭暈的症狀，而治療的第1步是要讓患者認識到這個疾病的存在，並且明白它是可以治好的。接著，結合口服藥物和前庭復健，協助身體的平衡系統回復正常運作，緩解頭暈症狀。

楊豫提醒，對於經常頭暈、但四處求醫都找不到原因的人而言，或許應考量是否為「持續性姿勢-知覺性頭暈」的可能性，及早尋求神經內科醫師的評估，以解開頭暈之謎，重拾舒適生活。

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