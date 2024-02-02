彰化縣警局今天公布春節疏運措施，其中台61線西部濱海公路彰化路段全線將首度投入春節疏運，規畫若台61線壅塞回堵，民眾改下匝道行駛台17線時，將在台17線各重要路口及匝道口機動交通疏導管制，確保台17線行車順暢。

春節連續假期即將到來，因應春節期間返鄉及出遊人潮、車潮，彰化縣警局已規畫各項交通疏導、管制措施，連假期間於各重要路段（口）、風景遊憩區、傳統市場及賣場、年貨大街等派遣警力加強交通疏導。

彰化縣警局指出，今年春節連續假期自2月8日至2月14日，為期7天，相關交通疏導管制及改道措施包括國道1號埔鹽系統交流道封閉，台76線東西向快速道路埔鹽系統將於2月10、11、12日（初一、二、三）5時至12時封閉南下匝道，另於2月12、13、14日（初三、四、五）12時至24時封閉北上匝道。

國道1號彰化交流道、員林交流道為高速公路局實施匝道儀控管制重點路段，配合匝道儀控管制，彰化交流道、員林交流道匯入國道1號綠燈秒數減少，可能造成較長時間等待上國道1號，提醒駕駛人可提前改道，行駛線東路至和美交流道上國道3號，或由台76線、縣144線員林大排改道行駛台61線西濱快速道路。

2月12、13日（初三、初四）13時至18時，高速公路局實施北上匝道高乘載管制，彰化縣國道1號北斗、員林、彰化交流道及國道3號快官系統交流道、和美交流道等，限3人以上及特種車輛才可上國道。

彰化縣警察局也針對台61線彰化路段全線首次投入春節疏運，置重點於車流觀測，遇台61線上壅塞回堵時，民眾可能改下匝道行駛台17線，沿線警分局也規畫勤務在台17線各重要路口及匝道口機動交通疏導管制。

縣警局強調，各項交通疏導管制措施及改道規畫，該局及各警分局於所屬網站、社群網站（Facebook），均有提供在地民眾即時路況及最新交通資訊，協助民眾行車路線決策參考，亦可至手機下載（彰警online）APP或掃描該局QR-CODE，獲得更多彰化縣交通資訊。