伊朗本週四（1）宣布在南部的霍爾木茲甘省（Hormozgan Province）建設一座5000百萬瓦（MW）功率的核電廠，預計斥資4680億，伊朗計畫到了2041年，核電全國總發電能力能夠達到20000百萬瓦。

據《中新社》援引《伊朗學生通訊社》（ISNA）2日報導，伊斯拉米在儀式上表示，伊朗霍爾木茲核電廠將完全由國內專家建造，估計總投資額為150億美元（約新台幣4680億元）。

🚨🇮🇷BREAKING: IRAN BUILDING MASSIVE NUCLEAR PLANT NEAR UAE AND OMAN BORDERS



Iran’s President: "We will build a nuclear station in Hormozgan, much larger than Bushehr."



Bushehr, Iran's first nuclear power plant, has a 1,000-megawatt capacity.



The new project in Hormozgan,… pic.twitter.com/pyke7PWJrq — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 1, 2024

預計完工後將能夠提供5000百萬瓦的電力，這次的計畫將建造4座反應爐，每座發電能力為1250百萬瓦，伊朗原先另1座核電廠位於南部的布什爾省（Bushehr province），於2011年投入運營，發電量為1000百萬瓦。伊朗聲稱其核能活動純粹為和平目的，主要用於發電和放射性藥物的生產。

伊朗於2015年7月與世界大國簽署了《聯合全面行動方案》（JCPOA，即防止伊朗發展核武的核子協議）同意接受一些核計劃的限制以換取對該國的制裁解除。

然而，美國於2018年5月退出該協議，重新對德黑蘭實施單方面制裁，迫使伊朗部分放棄了協議中的核承諾。有關恢復《聯合全面行動方案》的談判於2021年4月在奧地利維也納開始，儘管經歷多輪談判，但自從2022年8月上一輪談判結束以來，尚未取得重大突破。