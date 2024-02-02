刑事局偵查第九大隊實施打詐「斷投專案」，發現藏身在境外的假交友愛情詐騙機房，謊稱是伊拉克軍官、聯合國官員等名義，以柔情話術、老公老婆相稱誘騙被害人掉入愛情陷阱，再佯稱需要動心臟手術、急需用錢等理由，指引被害人至虛擬貨幣幣商的實體店面購買虛擬貨幣，將被害款項洗錢給詐欺集團。

警方查扣現金2600萬餘元、保時捷1部、USDT2萬3912顆、市值約74萬元、保險箱、點鈔機、相關手機、電腦及文件等贓證物。（圖／林郁平翻攝）

專案小組報請高雄地檢署指揮偵辦，發現在全台有5家實體店面的「金牛百匯」公司涉嫌協助洗錢並從中牟取暴利。警方調查，該公司是實體店面經營的虛擬幣商，以補貼車資、消費滿額送禮等手法，配合境外詐欺機房指派車手及誘騙被害人前來將贓款以高於市價的虛擬貨幣轉至境外，且該公司在未完成洗錢防制法令遵循聲明情形下，明知違法仍持續洗錢牟利。

警方清查，至少有40名高齡單身男女被騙，總財損達5000萬元。專案小組南北串聯同步執行搜索，查獲主嫌汪姓母子檔及旗下員工等18人，查扣現金2600萬餘元、保時捷1部、USDT2萬3912顆、市值約74萬元、保險箱、點鈔機、相關手機、電腦及文件等贓證物。全案詢後，依詐欺、洗錢及組織等罪嫌移送法辦。