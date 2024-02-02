新竹市政府懸缺5個月的副市長一職，由剛卸任民眾黨不分區立委的邱臣遠接任，邱臣遠2日第1天上任，與新竹市長高虹安到都城隍廟參拜，也開始參與公開行程，從立委轉換到副市長，邱臣遠受訪表示，首要任務是協助市長做好市政工作，但也強調不會當沒有聲音的副市長。

邱臣遠提到，高虹安是在選後與他聯繫，因過去與高在立法院本來就是默契十足的同事，兩人都是民眾黨第1批不分區立委，年紀、背景也相仿，在國會合作也十分密切，有此緣分，工作上也有信任基礎，因此他很樂意接下此職務，而民眾黨主席柯文哲也知道此事。

從立委轉換身分，邱臣遠說，他過去在海外創業，因此很常要到陌生環境，包括從商轉政，後來投入立委選舉也都是全新挑戰，因此不是很大的障礙，他思考自己能帶給新竹什麼，尤其是如何導入新的動能導入城市，在傳統基礎上創新更加重要。

如何協調府會關係？邱臣遠說，各黨派都會有不同的立場與想法，但會以市政及市民優先為主，市民的利益一定超越黨派的利益，他會協助做好府會溝通工作，他會用最大誠意跟協調能力，做好府會關係建立和溝通，並強調不會當沒有聲音的副市長。

針對新竹棒球場是否會在今年改善？邱臣遠表示，新竹棒球場是全國矚目話題，安全性是最重要的考量，市府一定會做好把關，也會定期向市民報告。