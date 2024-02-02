曾國城開心與國際級設計金獎合影。（PaMi曾拌麵提供）

羅時豐近日在YouTube頻道《不務正YA》前往宜蘭「PaMi曾拌麵」的實體麵館，與好友曾國城合體，互相吐槽，製造許多笑料。羅時豐在節目中，主動談及近些年鮮少與曾國城聯絡的原因，兩兄弟打開心胸的深聊後，曾國城忍不住紅了眼眶，羅時豐與團隊姪子們則落下淚水，相當感人。

曾國城（右）、羅時豐大方談論近幾年鮮少聯繫的原因。（摘自《不務正YA》YT）

「PaMi曾拌麵」在去年暑假於宜蘭重磅推出的實體麵館，從疫情期間開始籌備，設計到施工完成耗時近兩年，期間曾國城與PaMi團隊開了無數次會議討論，不斷來回調整，希望可以創造一間可以完整呈現台灣拌麵在地風味的實體麵館，同時具備時尚、舒適的五感體驗空間。

宜蘭麵館開幕時，恰好跟羅時豐的工作行程撞期，因此曾國城藉著參與羅時豐YouTube頻道《不務正YA》錄製的機會，邀約頻道團隊至麵館參觀吃麵，曾國城精準介紹麵館中各個方位的主題與特色重點，羅時豐則悄悄準備好他與曾國城的巨大海報掛在建築物外，希望能獻上一己之力，一同推廣台灣在地拌麵。

PaMi宜蘭館近日連續獲得兩個國際級設計金獎，分別是2023美國繆思設計大獎MUSE Design Awards 第二季鉑金獎與2023美國TITAN Property Awards第二季白金獎，其設計與裝潢從一開始就花盡心思。

PaMi宜蘭館在規劃初期就朝國際級規格打造，因次不僅從外觀到內裝、餐具到餐點，處處都充滿了在地濃厚的葛瑪蘭風情，麵館外的「清水磚拱型迴廊」，特別邀請國寶級師傅一磚一瓦精密建構古蹟級別的圓拱廊道，讓曾國城不禁笑稱：「紅磚拱廊真的是整個麵館最「難搞」的地方！」

廚房設備為達到水不落地的標準，因此水線分佈講究與精細，再配合適當的「風流」動線規劃，排除烹煮時油煙逸散到整個建築空間中的可能性；同時為照顧全方位顧客需求，在餐飲區除了提供冷熱飲用水、兒童餐具、兒童椅之外，還有盥洗室、哺乳室、手機充電等服務。