農曆春節將至，為讓民眾都能平安過新年，也測試警方應變能力，金門縣警察局金城分局特別與兆豐銀行共同舉辦防搶演練，模擬2名歹徒持槍行搶，行員見狀伺機按下警鈴，通報警方迅速到場圍捕，荷槍實彈警方迅速趕到，通報部署之攔截點，也成功將2名搶匪緝獲，由於演練過程逼真，一度還引起民眾圍觀。

金城警分局長陳盈元指出，內政部警政署規畫自2月1日22時起至2月15日24時止，展開為期15天的加強重要節日安全維護工作，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，其中「治安平穩」著重點於清樓打詐、協尋失蹤人口結合打詐、校園反毒防詐宣導、掃蕩製毒(分裝)場所結合安居緝毒、金融機構安全維護，維護農曆春節期間治安。

陳盈元也表示，有鑑於春節期間金融機構及財務匯集處所現金流量倍增，警方除已針對這些處所加強巡邏及守望等勤務部署外，提醒民眾外出領款應提高警覺並注意錢財不露白，以免引發歹徒覬覦，若有提領現金數額較多，可聯繫轄區各分駐(派出)所協助護鈔；另春節期間出遠門，亦可申請加強住宅巡邏安全維護服務，以減少竊盜案件發生機率，透過警方這段期間的努力，期望能帶給民眾一個平安、快樂的好年。