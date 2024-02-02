作出不雅動作的男子稱距離玲奈數公尺。（翻攝畫面）

IG網紅玲奈Lena上月27日凌晨在台北車站準備開直播時，一旁男子樹下，脫下褲子直接對著自己做出不雅動作，玲奈以及朋友嚇倒直接關掉直播，但警方抵達時，疑似自衛的男子已消失無蹤。但警方將時間往前推，發現玲奈以及友人在旁嬉笑，其中一人脫下外褲露出內褲，警方確定玲奈「自導自演」，將以誣告罪嫌通知玲奈到案說明

警方表示，轄區分局忠孝西路派出所1月27日凌晨接獲110通報，指火車站西1門外有女子遭騷擾，巡邏警力立即趕赴前往現場，但玲奈卻堅持不要報案，暫時不提出告訴，卻將整段影片PO出，以此衝高知名度。

警方調閱路口監視器，發現玲奈與朋友在路邊，一群人討論該如何拍攝影片，凌晨警方接獲報案，確定報案電話由手機撥出，並稱有人做出「不雅動作」，但到場後該男子已經離開，員警登記玲奈資料後，眾人即離去。1日就爆出玲奈直播，在影片中稱有人「打手槍」，但因玲奈距離男子很遠，連員警也疑惑這麼遠怎麼看得到，經查後，確定是玲奈等人「自導自演」，將通知玲奈等人到案說明，釐清是否涉及報假案、誣告等情事。

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