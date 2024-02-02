AirAsia今天開航高雄-曼谷航線，推出最低新台幣1388起超低票價，首班機共180位幾乎客滿，讓搭機旅客直呼是拿「高鐵級」票價出國玩。（任義宇攝）

低成本航空公司AirAsia（泰國亞洲航空）今天首航高雄-曼谷航線，首班機就有高達97％乘載率，為歡慶開航，AirAsia推出最低新台幣1388元起超優惠票價，讓不少搭乘首航班機旅客直呼幸運，是用「高鐵級」票價出國玩。

AirAsia今天於下午1點於高雄國際機場舉行高雄-曼谷航線開航典禮，泰亞航首席執行長SANTISUK KLONGCHAIYA、高雄市觀光局局長高閔琳、泰國觀光局台北辦事處處長莎莉蔓Sarima Chindamat皆到場見證，並分別為首航抵達高雄，以及要前往曼谷旅客，一一送上紀念小禮。

AirAsia開航高雄-曼谷航線首航典禮，泰亞航首席執行長SANTISUK KLONGCHAIYA、高雄市觀光局局長高閔琳、泰國觀光局台北辦事處處長莎莉蔓Sarima Chindamat皆到場見證。（任義宇攝）

SANTISUK KLONGCHAIYA致詞時表示，高雄今天前往曼谷航班擁有180機位，首航賣出172位接近客滿，曼谷飛高雄航班也賣出約110位，顯示高雄是泰國人重要旅行程城市，曼谷也同樣是台灣人喜愛的旅遊熱點，這次開航的高雄-曼谷航線，是疫情後台泰兩國第9條直飛航線，高雄出發曼谷旅客，除遊玩曼谷外，能輕鬆轉機清邁、普吉島等其他城市旅遊。

莎莉蔓Sarima Chindamat說， 高雄-曼谷航線開航，提供台灣旅客更多旅遊選項，隨著泰國政府對台灣開放免簽證制度，讓台灣旅客可以節省許多時間，只要準備好護照就能隨時出發；高閔琳則指出，台灣與泰國間的交流非常密切，這次開航能迎來更多泰國遊客，高雄豐富的山海河港景觀，定能讓泰國旅客留下深刻印象，也不忘宣傳到2月25日以前，到訪高雄還有2隻可愛的黃色小鴨能與泰國和全世界的旅客相見歡。

準備前往曼谷的李姓旅客，帶著一家大小前往AirAsia櫃台報到準備登機，他們說在多個月前規畫泰國行程時，發現亞航有飛曼谷，票價便宜且時段好，預計在泰國旅遊8天後回國；另有一對情侶則是報到當下才知道是該航班首航，他們說是查機票發現「高鐵級」票價趕緊下訂，對收到首航小禮感到驚喜。

泰亞航空表示，歡慶AirAsia特推出高雄-曼谷首航價，單程未稅1388元起，高雄前往曼谷的FD235航班每周一、三、五、日飛航，起飛時間為台灣時間2點55分；曼谷飛高雄FD234航班同樣於每周一、三、五、日飛航，於當地時間上午9點40分起飛，搭配目前泰國開放免簽制度，讓南台灣旅客能以便宜價格輕鬆前往泰國旅遊。