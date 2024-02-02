民進黨與民眾黨在國會議長選舉，到底誰打電話拉票引發爭議，關鍵醫界大老陳永興今天發聲明。民眾黨秘書長周榆修、柯文哲辦公室發言人陳智菡今天下午緊急召開記者會回應，柯文哲非常敬重醫界前輩陳永興，抱持善意態度回電，批評民進黨發言人吳崢惡意曲解。

陳智菡表示，針對立院龍頭選舉，有許多人士居間穿梭，希望能夠聯繫民眾黨團及民眾黨主席柯文哲，希望能夠協商，藍綠都有，可惜看到非常多錯誤報導，昨天開始三立新聞網引用黨政人士放話消息，指稱柯文哲主動聯繫民進黨高層，並且提出條件，只要支持黃珊珊，民進黨提出的任何副院長人選都會支持，這樣的說法完全都是子虛烏有，正在準備提告。

陳智菡說，陳永興稍早針對自己了解的事實發了公開信，內容有一些沒有提到的片段，要在記者會還原。

周榆修說明，柯文哲接到民進黨各路人馬多方來訊，希望討論立院龍頭選舉合作，事件的全貌是，綠營各路人馬聯繫柯文哲，其中有帶表民進黨高層人士來到柯辦，希望柯文哲與陳永興醫師通上電話，後來陳主動打給柯打不通，就請張金堅聯絡柯文哲，中間人也請張金堅醫師聯絡柯文哲，急著請柯文哲回電，柯文哲沒有陳的手機，還是中間人提供陳永興醫師的手機。

周榆修指出，非常遺憾在民進黨發言人吳崢的視角，非常簡單簡化成「柯文哲主動致電醫界大老」，柯文哲回電卻被說成主動替黃珊珊求院長，並且願意支持民進黨副院長候選人蔡其昌，這樣事情子虛烏有，柯文哲非常敬重醫界前輩陳永興，抱持善意態度回電，卻成被吳崢惡意曲解，柯文哲於電話中同意將訊息傳給黨團討論，並且在最後將決議傳給陳永興。

周榆修說，柯文哲傳的內容是，「我們不敢去跟民進黨有任何交換條件，所以我們還是會維持原定計畫，….副院長的選舉我們會看院長的選舉再來決定」並且明確表示「我們不會投新潮流」。整件事情下來，不只民進黨，國民黨朋友也有個自嘲自己希望的目標聯繫穿梭，但民眾黨堅持走自己的路。

陳智菡補充，柯文哲回電陳永興的內容，柯告訴陳永興，他會把民進黨高層傳過來的訊息提供給民眾黨立院黨團討論，最後晚上10點召開線上會議，包括柯文哲、周榆修、8位立委與她自己，共同參加會議，決議的內容回傳給陳醫生，柯文哲非常民眾表示不會投給新潮流，這是1月31日晚上，柯文哲親自用手機回復給陳永興的內容。