泰國曼谷市中心的知名夜市「喬德夜市」去年底發生火災，濃煙竄天的駭人畫面在網上瘋傳，估計有將近120家攤販受大火波及。適逢年節將至，桃園市消防局三民分隊特別選定於農曆新年前夕，於桃園觀光夜市進行消防搶救演練，透過演練強化消防人員特殊場域救災能力。

桃園觀光夜市道路狹隘，營業時間湧入大量逛街人潮，大型消防車難以進入，且鄰近消防栓位置，與主要人潮聚集的街道皆有一定距離，一旦發生災害，大大增加搶救困難度。本次演練不僅考驗消防人員如何運用救災技能克服環境因素，迅速確實完成任務；更藉此訓練讓新進人員迅速熟悉夜市區域的動線、水源等搶救資訊。

演練選定一處攤販因電線走火而發生火災，且因擺設大量可燃物，火勢迅速擴大，消防隊趕抵現場，在初期指揮官的指示下，利用小水箱車機動特性，盡可能靠近火場，並使用長距離佈線技巧，快速佈署水線，以周界防護為戰術，射水同時移除可燃物，防止延燒避免波及更多商家。另一組人員則使用「行動派遣119 APP」，迅速尋找並建立水源，在救災量能充足下順利撲滅火勢。

三民消防分隊長黃柏豪表示，提醒商家，營業時應特別落實用火用電安全，避免可燃物放置於電線、火源旁；結束營業離開前，應確實檢查關閉電源及爐火、重油煙的餐飲場所要定期清理排油煙管道避免起火，安心回家過好年。另外也特別提醒大家，過年期間施放爆竹煙火，請遵守「桃園市爆竹煙火施放管制自治條例」等相關法律規定，上午八點前、晚上十點後請勿施放爆竹煙火，以維護公共安寧，祝大家平平安安過好年。