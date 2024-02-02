近來真力時（ZENITH）推出全日曆月相計時腕表，經典Chronomaster Sport貓熊藍白灰三色小表盤，融入時下最夯的綠色表盤與表圈，完美配色添新意。

ZENITH Chronomaster Sport Green綠色表盤不鏽鋼腕表，37萬8500元。（ZENITH提供）

已有50多年歷史的El Primero計時腕表，向來是ZENITH最受歡迎也最具代表性的經典，全新登場的Chronomaster Original Triple Calendar全日曆月相計時腕表，採用再升級的傳奇高振頻自動計時機芯，融合日期、星期、月份等全日曆功能與月相顯示，有白、灰與綠色等三色表盤。

另Chronomaster Sport系列腕表也推出兩款新色，分別是綠色表盤Chronomaster Sport Green腕表與鑲嵌鑽石奢華版的Chronomaster Sport Precious珠寶表，表盤有ZENITH標誌性三色計時盤，色調為灰、銀和藍色，時尚配色，更添品味。