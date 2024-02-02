Yahoo台灣2日宣布與統一集團展開策略合作，統一集團將針對Yahoo台灣電子商務業務進行投資；Yahoo表示，策略合作代表統一集團對Yahoo台灣在網購生態圈策略布局的肯定，可望透過雙方合作提升台灣電子商務的整體發展，為在地消費者打造全新網購體驗。未來雙方不排除在電子商務上有進一步商業合作的可能性。

Yahoo台灣近年多次傳出將出售電商部門，但均未獲得證實，如今統一集團以2500萬美元(約新台幣7.8億元)認購Yahoo台灣發行的可轉換公司債，是否為入股或併購的前哨站？Yahoo台灣表示，雙方是「策略合作」。

Yahoo台灣執行長暨Yahoo亞洲區總經理黃吉樂表示，作為台灣電子商務市場先驅，Yahoo台灣過去20多年來為電商產業生態圈的發展帶來重大貢獻，擁有豐沛的人才、有價值的數據洞察與累積多年的數位經驗。

奠基於雙方在銷售及金物流上現有的合作關係，黃吉樂認為，此次統一集團的投資，加上Yahoo台灣深厚的數位營運優勢及創新研發能量，將為在地消費者帶來更豐富多元的產品、更便利的體驗和更迅速的物流服務。同時，期望透過合作，為Yahoo台灣電子商務業務帶來更多成長動能，為下一階段的成功奠定堅實基礎。