台灣生物醫藥製造公司董事長瞿志豪今天說明，TBMC與韌力結盟好處。(王玉樹攝)

為搶攻藥品代工市場，由政府主導、號稱生技界台積電的「台灣生物醫藥製造公司（TBMC）」去年成立，馬上就找到大咖力挺。今(2日)宣布與美國高階代工大廠韌力公司簽署技術移轉與投資的策略結盟協議，未來目標切入歐美藥品CDMO(委託開發暨製造服務)市場，成為繼台積電之後，另一座護國神山。

政府主導成立的台灣生物醫藥製造公司(TBMC)2日與美國韌力(National Resilience)公司締約策略結盟，補足台灣創新生物製造技術平台，並聯手搶佔全球生醫CDMO(委託開發暨製造服務)商機。行政院長陳建仁（見圖）強調，TBMC與TSMC台積電只差一字，都受到國家力挺，此次與美國韌力結盟是台灣生醫產業發展的重要里程碑，期盼TBMC能比照台積電，成為全球生物製劑領導公司。（鄧博仁攝）

今日簽約現場高官雲集，行政院長陳建仁、國發會主委龔明鑫、經濟部長王美花都親自出席見證。

美國韌力 (National Resilience)是一家專注CDMO高階代工公司，在北美有9個研發、製造分析和生產基地，這次與台生醫合作，韌力執行長Rahul Singhvi指：「將補足台灣創新生物製造的技術平台，一同拓展國際影響力。」

雙方合作具有互補功效，將由TBMC取得韌力在生物製劑、疫苗、mRNA核酸藥物、細胞治療與基因治療等五大先進製程授權，韌力則獲得台灣自動化、智能製造強項加持。

韌力規劃以技術作價與現金增資TBMC，持股27.5％，會引進多項創新生技製程。台灣生物醫藥製造公司董事長瞿志豪表示，TBMC將致力於提供臨床前的GMP製程開發、臨床實驗以及上市商業化藥品的生產製造服務，未來將面向國際市場提供一站式的全方位服務。

TBMC首階段製程開發實驗室位在南港生技園區，下半年即將啟用，GMP製藥工廠則設在竹北生醫園區內，今年第一季設備會進駐，會以最快速度完成建廠。

瞿志豪直白說，將效法台積電的進步跟角度，希望創辦後5年內能轉型自立。至於TBMC未來市場，則是要鎖定歐美客戶，畢竟亞洲市場小、價格也較不好。不過到歐美，需要面對的是國際級競爭對手，這也是為什麼這次要找國際大廠聯盟，引進國際級專業團隊原因。

王美花表示，醫藥產業大者恆大、大小的不容易打入市場。台灣在大分子以及蛋白質藥物的製造技術與人才沒有問題，但核酸藥物才剛起步，另外製造出的產品如何打入國際市場是難的議題，與國際結盟就有這種優勢。

跟韌力結盟後，她期許透過技術不斷進步，把高階製造用在生技產業上，可以發展另一個台灣的護國神山。而TBMC跟TSMC(台積電)很像，都是國家支持，希望10、20年後，TBMC可以成為台灣另一座護國神山。

TBMC目前正在進行A輪募資，希望能有6成來自民間，如此最大股東國發基金持股就可以不用到原設定的4成。瞿志豪說，目前引資金額，已超過它們預期非常多。