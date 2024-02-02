現代人都會使用通訊軟體Line，快速、便利性之餘，不過卻被有心人士創立了「大尺度聯誼」群組，版主不定時舉辦多人派對。不過，男生想入群組，除了得通過一道道嚴格審核外，「小兄弟要有17公分以上」才能獲得會員資格。一名老司機阿中(化名)接受《新聞歸剛欸》訪問極樂玩法大公開，但這樣群組型態是否犯法?律師也回應了。

【新聞歸剛欸】男入大尺度聯誼群「1驚人門檻」！ 老司機極樂玩法大公開

阿中表示，「當初和幾位好朋友創立『大尺度群組』，成員目前約80多位，彼此都不認識，入群女生沒有條件，但男生會嚴格審核身分外，『小兄弟』必須有17公分以上，有些人想魚目混珠，團長會驗貨，曾看過被打槍的，並還要帶一名女伴才能順利進來」。

男生「小兄弟」要有17公分才能加入「大尺度聯誼」群組。(吳振煌拍攝)

群組內擁有各行各業、不同年齡層的男女，除了可聊天、約會外，阿中還透露，「不定時在北中南包整棟民宿，舉辦30、40人的多人派對。」不擔心被警察抓嗎?阿中老神在在地說，「還好吧！怎麼會...不要太過頭應該還好吧?可能我們已經習以為常了」。而阿中坦承自己參與過3次，「第一次會覺得蠻恐怖，走去廚房、廁所、房間就會看到一堆男男女女在連結」，畫面很震撼。

參與多人派對，若涉及金錢恐會觸法。(資料照)

律師劉韋廷提醒，「若利用非公開網路社團，或封閉性的社群軟體，約團體的性交行動，並沒有直接對不特定多數人來邀請，或是涉及金錢往來的話，法律上面是比較難以處罰的」。

警方時不時會查獲多人派對。(資料照)

劉韋廷進一步說明，「一旦涉及到金錢，或涉及到公開，就有可能違反到兒童及少年性剝削防制條例，因這些公開的訊息，影響到少年身心，他們看到這些訊息，會受到不良的影響」。此外，也恐觸犯社會秩序維護法第81條，這些涉及到違反公序良俗了」。另外，若有金錢往來的話，劉韋廷說，「可能直接觸犯了刑法231條規定，等於是媒介色情，最高可處以5年以下有期徒刑」。