時隔10年黃色小鴨重返高雄，民眾興奮不已，也帶起當地觀光人氣，然而有基層員警痛批，上頭下令要輪班24小時守護鴨子外，還不提供便當，氣得大罵「2顆黃色大汽球凌駕於治安之上」，更問市府錢都去哪了？

一名基層員警在臉書社團「靠北police」發文，點名高雄市府警察局和苓雅分局，表示促進高雄觀光是好事，但平常市區勤務繁忙，警力已經不足，如今為了「護鴨」調派大量員警24小時輪班守望，批評「為了高官怕滋事事件鬧上媒體，平日晚上守望酒店、KTV當免費保全就算了，現在2顆黃色大汽球凌駕於治安之上」。

更離譜的是，市府要求員警24小輪班守護黃色小鴨，卻用一句「經費有限」，不提供便當，「我們24小時輪班執勤幫你們守護兩顆大氣球，連便當都沒得吃？難道午餐晚餐還可以中途離崗返所吃自己？」，質疑幸福城市的錢到底都花在哪？原PO還加碼爆料：「說個笑話，電子開單機的熱感應紙還要各派出所自掏腰包去買」。

原PO提供了一張LINE截圖，透過圖片可見到，督察組轉貼分局指示，稱觀光局補助經費有限，為樽節開支，1月29日起平日不提供便當，僅假日提供。網友看到也抱不平：「不愧是暖男」、「便當只有高級長官有，基層免洗筷吃海風就飽了」、「超暖，讓你們免費看24小時小鴨」、「暖到心坎裡」、「市政府有錢辦活動，沒錢提供警察餐點？」、「叫你去上班，但是不給你飯吃，吃飯時間不准你去買飯吃，非吃飯時間吃飯影響勤務紀律」。

對此市警局回應，自1月31日起已全面提供同仁跨時段便當，並設置補給站補充體力，勤務規劃也依據人潮、車流滾動修正，減輕負荷，強調黃色小鴨遊客非常多，為維持現場秩序與人身安全，編排警力有其必要性。