國會「喬龍頭」風波，民眾黨咬出民進黨前黨主席卓榮泰就是中間人；卓榮泰受訪時表示，他跟黃珊珊聯繫是在一週前，不是31日以後的事，兩人見面時，民眾黨都尚未提名黃珊珊當立法院長候選人，且兩人談的過程，都是以游錫堃當院長為唯一討論選項。

卓榮泰說，當時黃珊珊對於他提出，游錫堃當院長是唯一選項的態度也沒有辦法承諾，黃回應，會帶回去跟柯文哲討論。民眾黨對於他跟黃見面時間，故意混淆。

至於為何會找黃珊珊聯繫？他說，因為彼此都有共同的好朋友，希望雙方好好談一談，他認為，有善意都是好事。

卓榮泰也在臉書發文表示，感謝所有朋友對國會穩定的憂心與善意。

一，立法院長選舉過程中，我們一直以黨團決議的人選為前提，來尋求國會穩定運作，有助國家施政的可能。

二，我並沒有參加一月三十一號的餐會跟討論，而我跟黃珊珊委員是在約一週前碰過一次面，主要表達上述看法。

三，在與黃珊珊委員唯一一次的見面中，我在各種討論裡面，都是以游錫堃先生作為院長唯一人選來進行討論，並沒有提到游錫堃先生當院長以外的任何選項。