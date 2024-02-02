行政院長陳建仁（右六）與台南市長黃偉哲（左五）2日一起參加台灣歷史博物館的「跨．1624：世界島台灣」國際特展開展。（程炳璋攝）

台灣歷史博物館2日起至6月底推出「跨．1624：世界島台灣」展覽，展出台灣、日本與荷蘭典藏有關17世紀航海時代的118件重要文物，是創館以來最大特展，行政院長陳建仁2日開心觀展，針對大陸單方面更改客機航線時事，譴責此舉將衝擊台灣飛安。

陳建仁2日出席台史博「跨．1624：世界島台灣」特展，針對大陸單方面更改客機航線的時事，譴責對岸此舉破壞了雙方在2015年以來的結論，更造成了飛安的衝擊。但感謝美國國務院及國會兩院跨黨派再次堅定挺台發言，展現對台海安全的支持。

台史博這次展出號稱國際特展，展品除了台灣在地歷史文件，更集結荷蘭國家博物館，荷蘭國家檔案部館、日本神戶市立博物館等共118件國內外重要文件。以1624年為截點，透過展覽呈現17世紀東亞航海貿易交流故事。

台灣屬海島，在大航海時代中，具備東亞重要歷史位置，這次展區在台史博館4樓第1、2特展室，共占地500坪，是創館13年來最大場特展，呈現海洋的氣勢。

在台灣展品中，館方推出1646年《荷蘭聯合東印度公司的起源與發展》，這2巨冊超過2000頁的古籍，收錄1602年荷蘭聯合東印度公司在亞洲各地的活動紀錄，包含對台灣西拉雅人的描述，另外還有景德鎮瓷器、福建漳州窯與鄭成功發行的永曆通寶錢幣等古文物。

國際借展部分，荷蘭首次公開私藏的重要油畫，畫中重現傳教士為「蕭壟社人」施洗情況。日本展出當時的箱子、櫃子、瓷器與蒔繪技法的漆器，還有1片南洋圖畫的屏風，都是日本官方認可外展的重要美術品。

陳建仁2日觀展表示，台灣與荷蘭關係不是在1624就中斷，台積電發展期間，就跟荷蘭相關公司有緊密合作。台、日關係也很緊密，鄭成功的母親是日本人。他認為台灣早期以來就是多元民族融合的族群，誇讚展覽名稱很符合「台灣是世界的台灣」主題。未來400年希望全世界都喜歡這個美麗的島嶼。

台南市長黃偉哲表示，台灣走過1624年到2024年，正好是「台南400」，今年的台灣燈會安平燈區就是荷蘭人來台灣建立「熱蘭遮城」的地方，把握這次歷史里程碑，審視在歷史長河中留下什麼給後代。