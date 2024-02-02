民進黨今(2)日宣布黨部新人事異動，前新北市議員何博文將出任副祕書長，而何博文剛在立委選舉慘敗，又因論文抄襲遭撤銷碩士學位。國民黨立委徐巧芯大酸，民進黨主席賴清德在選前說「抄襲要受到最嚴厲的處罰」，但選舉期間不處理何博文、落選後高升副祕書長，選前說一套、選後直接賴皮，真的很嚴厲，大家都想被處罰一下呢。

民進黨今傳出黨中央人事異動，繼前祕書長許立明、前副秘書長黃建嘉請辭後，將由何博文、翁世豪出任副祕書長，與目前暫代祕書長職位的副秘楊懿珊，形成湧言會、蘇系、正國會派系平衡。何、翁也證實此事，黨部預計下周三正式對外報告，就職後才有明確工作職掌，預計由何博文掌管組織、翁世豪操盤文宣。

何博文在2024參選新北市第一選區(淡水)立委選舉，僅拿到約10萬票，以5萬多票的差距慘敗，給爭取連任、獲得15萬多票的藍委洪孟楷。另外，何博文在選戰期間遭踢爆論文抄襲爭議，國民黨文傳會公開指控何博文在淡江大學的碩士淪文涉嫌抄襲，相似度比例高達58%，直嗆「北海小金剛其實是北海小抄人」。去年12月28日，淡江大學歷經審查，確定何博文違反學術倫理情事，撤銷其法學碩士學位。

國民黨立委徐巧芯今在臉書指出，總統大選前，賴清德說要用「最高標準」檢視學術倫理，還訂定了學倫條款，過去他曾表示民進黨要當表率，如果抄襲要受到「最嚴厲的處罰」。

「但賴清德就是選前說一套，選後直接賴皮給你看」，徐巧芯直言，何博文不僅在選舉期間就被認定論文抄襲、學位遭取消，民進黨選舉期間不處理已經很離譜，敗選以後還可以高升民進黨的副秘書長。

徐也嘲諷，落選還有黨高層職務可以做，這就是「最嚴厲的處罰」嗎？還真的很嚴厲，大家都想被處罰一下呢。