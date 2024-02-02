為了鼓勵生產，高雄市政府推出多項措施展開搶救生育率大作戰，除了生育津貼再加碼、坐月子到宅服務補助、產檢交通補助等等，高雄市立大同醫院也於2022年9月重新整修5樓婦幼中心，希望打造更友善的生育環境，另外更特別推廣「溫柔生產」，不僅讓許多產婦慕名而來，更在農曆新年前迎來第100位「大同寶寶」的誕生。

高雄市立大同醫院為迎接第100位在新改建的婦幼中心所誕生的寶寶，特別準備客製化的專屬金箔身分證與嬰兒用品，由傅尹志院長(左二)及婦產科徐昕宜主治醫師(左一)致贈予父母親，祝福寶寶健康長大。（圖／高雄市立大同醫院）

大同醫院婦產科徐昕宜主治醫師表示，婦產科是醫療科系內少數帶來喜悅的科目，為慶祝這值得紀念的時刻，院方特別準備客製化訂製的寶寶專屬金箔身分證與嬰兒用品，並由院長傅尹志致贈予小嬰兒及家人，祝福小寶寶能夠平安健康的長大。

大同醫院溫柔生產喜迎第100位「大同寶寶」

高雄市立大同醫院院長傅尹志表示，大同醫院處於高齡化社區，投入相當多的資源在長期照護中，同樣面對少子化的危機，醫院更是不容忽視，因此打造友善生育環境同時也是大同醫院的社會責任，因此整合婦產科與小兒科的醫療資源，將原本在5樓的復健中心改造成婦幼中心，引進產房、產後病房、樂得兒病房、嬰兒室及新生兒中重度病床設置，將所有的婦幼病房集中在同一樓層，並引進「溫柔生產」概念，希望在這樣豐富友善的生產資源之下，可以提高民眾的生育率。

依據今年一月份內政部公布2023年的人口統計數據，過去一整年全台灣新生兒總數為13萬5571人，相較於2022年的13萬8986人減少了3415人，再創內政部有統計以來新生兒人數史上新低。農曆新年前迎來第100位「大同寶寶」的誕生，這不僅是市立醫院積極配合政府鼓勵生育之政策，更是大同醫院的重要里程碑。