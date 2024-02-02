台灣1名媽媽為了陪伴在新加坡求學的女兒，向人力部謊稱在本地公司當公關，每月付1000元（約台幣2萬3千元）「買」工作簽證，實際上卻從未在那裡工作，如今身懷孕15周還得吃45天牢飯。

綜合外媒報導，來自台灣的33歲吳姓女子2020年9月，聯繫上一名叫「和尚」的陳姓男子，請他幫忙找門路，讓她能來新加坡陪在這裡唸書的女兒。和尚以能替她通過Metalco Engineering有限公司申請工作簽證，但每月得付1000元（約台幣2萬3千元）的「仲介費」。

兩人並沒有商量工作的細節，被告也沒有真的要到上述公司工作。被告所理解的是，她以每月1000元（約台幣2萬3千元）的「仲介費」，換取工作簽證。

吳女憑藉這張工作證，成功在本地逗留13個月，共付可「和尚」1萬3000元（約台幣30萬）的「仲介費」。吳女在法庭上稱，是自己主動到人力部詢問她的行為是否犯法，結果才被調查。

案情也揭露，吳女在新加坡逗留期間，「和尚」曾於2021年9月初要求她到公司，說是要給她介紹老闆，接著給她一疊文件，讓她熟讀公司售賣的產品，那麼倘若遭人力部人員調查，吳女也能對答如流。不過，吳女最終並沒有利用文件內容來矇騙調查人員。

法官表示，看在被告並沒有利用得到的公司文件矇騙調查人員，最後判她坐牢45天。而吳女目前已有15周身孕。