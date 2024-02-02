安心亞之前在新竹跨年演出，憑藉緊身黑色鏤空性感服裝，秀出渾圓翹臀，加上魅力四射的火辣表演，創下當晚收視高點。穿衣尺度無極限的她，近日再度穿上最新暗黑戰袍，下半身剪裁設計，裸露程度更是在走光邊緣，網友狂讚「魔鬼辣」。

安心亞在臉書上分享自己的新戰袍，她穿著特殊的黑色套裝，長袖上衣，胸前X型綁帶交叉設計，胸前有許多小挖空設計，讓她豐滿上圍若隱若現，下半身短褲側邊也一大弧形剪裁設計，秀出白皙蜜大腿，穿上黑色長靴，展露女王霸氣酷帥一面，安心亞也喊說「被自己辣死了」。

一系列美照曝光後，網友紛紛驚喜表示「又辣又正又漂亮」、「夭壽喔，水尬」、「太辣了啦」、「這福利太好」、「朝天椒」、「正到辣翻」、「女王版」、「穿搭好美，美女」、「這種辣度足以致命，「心血管疾病患者不宜觀看，違者後果自負。」、「太美了吧！」、「噴火！」、「有～剝皮辣椒」、「無敵神腿」。

事實上，安心亞曾在節目透露，為了在跨年時表演上，展現出完美體態，她在半年前就開始吃沙拉、地瓜，還把自己的健身餐取名為「妳會成功餐」，172公分的她，體重只有54公斤，為了保持身材下足功夫。