冠達郵輪公司（Cunard Cruise Line）郵輪「維多利亞女王號」傳出上百人嘔吐腹瀉的消息。

美國多家媒體報導，總部設於英國南安普敦的冠達郵輪公司（Cunard Cruise Line）一艘豪華郵輪，日前從佛州起錨後陸續傳出上百人在航程之中嘔吐腹瀉，累計至少139人腸胃不適。美國疾病管制暨預防中心（CDC）周四（1日）已證實此事，但病因目前未明。

綜合美國廣播公司新聞網（ABC News）、合眾國際社（UPI）報導，「維多利亞女王號」（Queen Victoria）1月11日從英國英格蘭南安普敦（Southhampton）啟航，全程為期107晚。1月22日，「維多利亞女王號」從美國佛州勞德岱堡（Fort Lauderdale）出發，預計2月7日抵達這個航段的終點加州舊金山。郵輪從佛州出發後，陸續傳出乘客與船員發生腹瀉嘔吐等腸胃道症狀，乘客1824人有123人不適，船員967人有16人生病。

冠達郵輪公司證實，船員根據維多利亞女王號的疫情因應計畫，已隔離身體不適的乘客與船員，並加強維護清潔與衛生。美國CDC表示，轄下「船舶衛生計畫」（Vessel Sanitation Program）正持續監測船上的狀況。CDC說，139例是自佛州出發以來航程中的不適人數，不代表目前仍有這麼多病例。

美國衛生法規規定，船上乘員（乘客或船員）總數至少2%發生腸胃道疾病時，美國管轄範圍內郵輪醫務人員必須向CDC船舶衛生計畫通報。

這是今年開年以來美國CDC第2度發布郵輪疫情消息。CDC上月說明，名人郵輪（Celebrity Cruises）旗下的「名人星座號」（Celebrity Constellation）1月3日至1月12日之間有100人因感染諾羅病毒身體不適，包括乘客92人、船員8人。美國CDC去年（2023年）錄得14起郵輪疫情，大部分都是因為諾羅病毒作祟。

嘉年華郵輪公司（Carnival Cruise Line）的「歡欣號」（Elation）上周從佛州傑克森維爾（Jacksonville）出發後，船上有乘客通報出現腸胃型流感症狀。