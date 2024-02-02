女星何妤玟近年從玉女形象轉型成性感熟女，先前推出桌曆寫真《珍愛自己Love Yourself》展現超有料身材，驚艷眾人。農曆新年前何妤玟差點破財，她錄影前去買飲料後把皮夾留桌上，所幸遇到機靈的店員，推敲她在附近電視台工作，讓她能幸運拿回皮夾；事後何妤玟想去致謝但店家已打烊，她只好透過社群表達感激之情。

何妤玟昨（1日）在Instagram更新近況，透露農曆新年前最後一次去錄製《11點熱吵店》發生的小故事，當天她錄影前去一間連鎖咖啡店買飲料，不小心把皮夾留在桌上便離開；沒想到店員知道她是何妤玟，猜測她在店家旁邊的電視台錄影，於是跑到電視台送回她的皮夾。

對此，何妤玟直呼自己好幸運，因為皮夾掉了會非常麻煩，她真的很感謝那名店員，想親自致謝但工作結束後店家已打烊；因為過年前何妤玟都不會去電視台工作，才決定在社群上公開店員的善行，希望他們能看到她有多感激。

在皮夾失而復得後，何妤玟很有感地說，「台灣真是很有人情味跟治安很好的地方」，她也很喜歡她身為藝人這份工作，感謝這個身分帶來的便利，「新的一年我會更加惜福」。