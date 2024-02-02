印太地區局勢持續升溫，根據太平洋空軍本週四（1日）所發布的消息，美國空軍第5轟炸機聯隊的B-52轟炸機於一月底自北達科他州邁諾特空軍基地（Minot Air Force Base）起飛，成功降落在關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base），以支援印太地區的「戰略威懾」。

綜合美國空軍全球打擊司令部（AFSTRAT-AIR）官方聲明、俄羅斯《衛星新聞社》（Sputnik）2日報導，新聞稿指出：「隸屬於第5轟炸機聯隊的B-52「同溫層堡壘」（Stratofortress），來自北達科他州Minot空軍基地，於1月部署到在安德森空軍基地，作為轟炸機特遣部隊的一部分，以支援旨在加強印太地區「基於規則的國際秩序」（Rule-based International Order）的戰略威懾任務。」

這批B-52轟炸機的作戰人員和支援人員目前已經編制於第23遠征轟炸機中隊（23rd Expeditionary Bomb Squadron），將與區域內的美國盟友和夥伴部隊進行整合。

遠征轟炸機中隊旨在展示美國威懾、封鎖和主導的能力，影響、並且阻止對手或競爭對手的侵略興動。由於與中國持續的緊張局勢，美國一直在加強其在關島及更廣泛的印太地區的軍事存在。